Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e zehir zemberek sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü peş peşe paylaştı. Haluk Levent Twitter hesabından Akkaya'ya yanıt verince ortalık iyice karıştı. Deniz Akkaya Instagram hesabından Haluk Levent'e peş peşe paylaşımlar yaptı.Açık sözlülüğü ve sivri dili ile bilinen Deniz Akkaya son dönemde ifşalarıyla gündemden düşmüyordu.Bu kez Deniz Akkaya Instagram hesabından yaptığı Haluk Levent'le ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekti.Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye ve dünyanın dört bir yanından depremzedelere yardım gelmeye devam ediyor.Depremin ilk anından itibaren "devlet bölgede yok","yardımlar yerine ulaşmıyor","AFAD çalışmıyor" algısı yapıp yardımları devlet harici kurumlara yönlendirmeye çalışanlar uluslararası operasyona da başladı.Konu uluslararası bir boyutta algı operasyonuna dönüştü.

AHBAP'ın kurucusu olan Haluk Levent'a ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya'dan zehir zemberek sözler geldi.

"AZ KALDI HAZIRLAN"

Ateş püsküren Deniz Akkaya, "Dünden beri kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey... Saklayacak şeyi olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." dedi.Akkaya paylaşımlarına "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur." sözleri ile devam etti.Haluk Levent'ten Deniz Akkaya'ya yanıt gecikmedi. Peş peşe paylaşımlar yapan Haluk Levent, Deniz Akkaya'ya 5 milyonluk tazminat davası açıp o parayı da depremzedeler için kullanacağını söyleyince Akkaya köpürdü.Sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşımlar yapan Deniz Akkaya Instagram'dan Haluk Levent'e zehir zemberek sözleriyle yanıt vermeye yapmaya devam etti. "Gücü bana mı yetti, yetmez!" diyen Deniz Akkaya, "Hala depremzedeler üzerinden duygu sömürüsü peşindesin" diyerek Haluk Levent'e tepki verdi. "Ben kimsenin gemisine binip karşı tarafa bağırmadım. Senin kadar kriminal ve dolandırıcı ile de ne fotoğrafım ne de dolandırıcılık davam var" diyen Deniz Akkaya, "AK Parti iktidarına muhaliflerin duygularını sömüyorsun" diyerek açıklamalarına devam etti.Deniz Akkaya'nın paylaşımlarının ardı arkası kesilmiyor.Deniz Akkaya, Haluk Levent'in dolandırdığını iddia ettiği o ismi de açıkladı.Depremin ilk anından itibaren "devlet bölgede yok","yardımlar yerine ulaşmıyor","AFAD çalışmıyor" algısı yapıp yardımları devlet harici kurumlara yönlendirenlere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen partisinin grup toplantısında sert tepki gösterdi.

"BUNLAR SAHTEKAR"

Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılmasının en doğru yol olduğunu belirten Bahçeli, "Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da AHBAP'çılar ve BABALA'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır" ifadelerini kullandı.

EN DOĞRUSU AFAD

11 Şubat'ta Diyarbakır'a yaptığı ziyarette konuşan Başkan Erdoğan, "Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri de mayısa ertelenmiştir. Yani 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan ceplerini mayıs ayına ertelenmek suretiyle burada böyle bir ertelemeyi, ara vermeyi gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

Bölgeye gönderilecek yardımların mutlaka AFAD birimleriyle irtibatlı şekilde toplanması ve nakledilmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, ayni yardımlarda da herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını belirtti. Bu işlerin AFAD'ın koordinesinde gerçekleştirildiğini, aksi takdirde bu yardımların heba olup gitme tehlikesinin bulunduğunu söyleyen Erdoğan, depremzedelere nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşların, bunu AFAD hesapları üzerinden gerçekleştirmelerinin en sağlıklı ve isabetli yöntem olduğunu kaydetti.