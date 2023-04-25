Haberler Magazin Videoları Demet Özdemir – Oğuzhan Koç boşanmasının detayları! Bircan Bali’den canlı yayında çok konuşulacak açıklama: ‘’Demet’in alkol problemi…’’

Demet Özdemir – Oğuzhan Koç boşanmasının detayları! Bircan Bali’den canlı yayında çok konuşulacak açıklama: ‘’Demet’in alkol problemi…’’

Demet Özdemir – Oğuzhan Koç boşanmasının detayları! Bircan Bali’den canlı yayında çok konuşulacak açıklama: ‘’Demet’in alkol problemi…’’
25.04.2023 10:52 - Son Güncelleme: 25.04.2023 10:52

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8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı.Evli yönetmenle yasak aşk yaşadığı iddialarının hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Çiftin boşanma nedenleri merak edilirken ortaya pek iddia ortaya atılıyor. Onlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez ayrılık nedeni olarak 'Alkol ve para' gösterildi. İşte detaylar...

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