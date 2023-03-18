Demet Özdemir Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Evi terk etmişti... İhanet açıklaması geldi! Oğuzhan Koç'tan da hamle gecikmedi

Ünlü çift geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı. Çift 29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle evlenmişti. Magazin gündemi iki gündür isim verilmeden ortaya atılan bir dedikoduyu konuşuyordu.

Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

KRİZ ÇIKTI

Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu. Geçen ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenen Magazin dünyasının ünlü çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaşıyor. 26 Şubat'ta yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir, doğum günü için İhtiyaç Haritası yararına kampanya başlatmış ve yüklü miktarda bağış toplamıştı. Deprem felaketi nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen güzel oyuncuya, yakın arkadaşları küçük bir kutlama organize etti.

Arkadaşlarının evinde gerçekleşen bu küçük kutlamada aldığım duyumlara göre Oğuzhan Koç, eşini üzecek davranışlarda bulunmuş.Tartışmanın büyümesi üzerine Demet Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine yakın dostu Saadet Özsırkıntı'nın evine gitmişti.Birkaç gün ayrı kaldıktan sonra pişmanlık duyan Oğuzhan Koç, elinde çiçekle eşinin setine giderek özür dilemiş, bu jest karşısında duygulanan Özdemir de evine geri dönmüş. Ancak çift, birkaç günlük saadetin ardından yeniden kavga etmiş.Çiftin arasındaki tartışmanın nedenini öğrenemedim ama Demet Özdemir'in bu son tartışmanın ardından evi terk ettiği gelen bilgiler arasında.Evi terk ettiği konuşulan Demet Özdemir'den tüm bu iddialara sert yanıt gelmişti.Demet Özdemir sosyal medya hesabından adeta ateş püskürmüştü. Demet Özdemir'in paylaşımına eşi Oğuzhan Koç'tan da destek gecikmedi...Ünlü şarkıcı eşinin açıklamasını kendi hesabında yayınladı.

DENİZ BAYSAL DA SERT ÇIKMIŞTI

Evli başrol kadın oyuncu ile evli bir yönetmenin dizi çekiminde karavanda yakınlaştığı ve görevliler tarafından yakalandığını iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Bir magazin sayfasının "Eşini aldatan evli kadın oyuncu kim?" haberine sert çıkan oyunculardan biri de Deniz Baysal olmuştu.

Bir takipçisinin "Deniz Baysal, yönetmen Burak Arlıer" yorumuna "Siz neye dayanarak bize bu iftirayı atabiliyorsunuz peki? Kadın isim vermeden haber yapıyor, siz de burada cadı avına mı çıkıyorsunuz hanımefendi?" yanıtını vermişti.

Düğündeki tarzı çok konuşulan şarkıcı Oğuzhan Koç'un estetik yaptırdığı iddiası sosyal medyanın gündemine gelmişti geçtiğimiz günlerde.