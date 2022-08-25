Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşları içinde kaldı! İşte o duygu dolu anlar...

Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin ile yollarını ayırdıktan bir süre sonra oyuncu Demet Özdemir ile yani bir aşka yelken açmış ve ilişkilerini 'güzel bir sürecin arifesindeyiz' sözleriyle duyurmuştu. Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ise sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu. 26 Ağustos'ta dünyaevine girmeye hazırlanan Oğuzhan Koç bekarlığa veda partisi yaparken Demet Özdemir kına gecesi düzenledi. Kına gecesinden görüntüler ise sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde ağladığı görülen Özdemir için "Demet hem ağlıyor hem gidiyor" yorumları yapıldı. Öte yandan çiftin düğünüyle ilgili bir iddia da ortaya atıldı. İddiaya göre; çiftin düğünü ertelendi