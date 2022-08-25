Haberler Magazin Videoları Somer Şef'in sevgilisi bakın kimmiş! Meğer oda Masterchef'deymiş...

Somer Şef'in sevgilisi bakın kimmiş! Meğer oda Masterchef'deymiş...

Somer Şef'in sevgilisi bakın kimmiş! Meğer oda Masterchef'deymiş...
25.08.2022 17:48 - Son Güncelleme: 25.08.2022 17:51

OTOMATİK OYNAT

Magazin 10:29
Oğluyla ilgili sözlerine tepki...
Magazin 00:09
Şarkıcı Gülşen çirkin sözlerle...
Magazin 01:02
Ebru Akel'den iddialı spor...
Magazin 00:14
Nazlı Hamarat’tan tepki çeken...
Magazin 00:31
Gülşen’den bomba sahne...
Magazin 00:17
Defne Samyeli yeni klibinden...
Magazin 00:14
Ece Erken’den Buse Varol ve...
Magazin 00:16
Civan Canova'nın cenazesinde...
Magazin 02:52
MasterChef'in eski yarışmacısı...
Magazin 00:56
Sevcan Yaşar evleniyor! İşte...
Magazin 00:25
İrem Derici konser sonrası...
Magazin 00:40
Kenan Doğulu'nun minik hayranı...

Yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan yeri geldiğinde esprili... Masterchef'in sevilen jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği jüri üyesi. 50 yaşındaki Somer Şef, yılın 6 ayını Masterchef nedeniyle Türkiye'de, geri kalan 6 ayını da Avustralya'da geçiriyor. Avustralya bir işletmesi bulunan Somer Sivrioğlu, Instagram'daki 1 milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. Hayatlarımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evli olan Somer Sivrioğlu'nun eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Arada 2 yıl geçti. Ve Somer Sivrioğlu'nun gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi yine Masterchef dünyasından bir isim...

Magazin Videoları
SON DAKİKA