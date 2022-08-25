Somer Şef'in sevgilisi bakın kimmiş! Meğer oda Masterchef'deymiş...

Yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan yeri geldiğinde esprili... Masterchef'in sevilen jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği jüri üyesi. 50 yaşındaki Somer Şef, yılın 6 ayını Masterchef nedeniyle Türkiye'de, geri kalan 6 ayını da Avustralya'da geçiriyor. Avustralya bir işletmesi bulunan Somer Sivrioğlu, Instagram'daki 1 milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. Hayatlarımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evli olan Somer Sivrioğlu'nun eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Arada 2 yıl geçti. Ve Somer Sivrioğlu'nun gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi yine Masterchef dünyasından bir isim...