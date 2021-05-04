RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Magazin Videoları ''Demet demet esti'' Güzel oyuncu Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini mest etti! Demet Özdemir’in mest eden dans videosu izle…

''Demet demet esti'' Güzel oyuncu Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini mest etti! Demet Özdemir’in mest eden dans videosu izle…

''Demet demet esti'' Güzel oyuncu Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini mest etti! Demet Özdemir’in mest eden dans videosu izle…
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine can veren Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Şimdilerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, bu defa bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Özdemir, dans ettiği anları sosyal medya hesabında takipçilerinin paylaşımına sundu. Performansıyla takipçilerinin beğenisini kazanan Demet Özdemir'in paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Demet Özdemir'in dans şovu…


Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Demet Özdemir, bu kez dans performansıyla gündeme geldi.

Dans ettiği anları sosyal medya hesabında yayınlayan oyuncunun paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek Demet Özdemir'in performansını beğendiğini dile getirdi.

Demet Özdemir'in başarılı performansının ardından ünlü oyuncunun boyu merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, oyuncunun boyunu aratmaya başladı. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlü isimlerin boyları…

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