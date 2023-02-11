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Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya deprem tepkisi: "Fönü de güzel, bu kızdan bu kadar..."

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya deprem tepkisi: "Fönü de güzel, bu kızdan bu kadar..."
11.02.2023 11:02 - Son Güncelleme: 11.02.2023 11:04

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Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! Serenay Sarıkaya'nın geç gelen deprem desteğini görünce küplere binen Demet Akalın, geç gelen desteğe yaptığı yorumla dikkat çekti. Serenay Sarıkaya, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından herhangi bir paylaşımda bulunmamış, gelen tepkilere ise kadar üzgün olduğuna dair bir geçmiş olsun yazısı yayınlamıştı. Vatandaşlardan gelen yardımların toplandığı Yenikapı'ya desteğe giden Serenay Sarıkaya'nın geç desteğine Demet Akalın bakın nasıl tepki verdi.

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