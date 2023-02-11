Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinden alkışlık hareket!

Burak Özçivit enkazda 6 yaşındaki oğlunu kaybeden babanın yazdığı satırlarla kahretti. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Devletin bütün imkanları seferber edilirken vatandaşlar da yardım eli uzattı. O yardım elleri arasında birçok ünlü isim de yer alıyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen YouTube canlı yayınında bağış toplanmasına da vesile oldu. Ardından Burak Özçivit'in Instagram'dan paylaştığı bir yazı herkesin içini parçaladı.