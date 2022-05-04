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Demet Akalın ‘Kulüp’ şarkısı eşliğinde coşan Trabzonspor taraftarına seslendi bakın neler söyledi

Demet Akalın ‘Kulüp’ şarkısı eşliğinde coşan Trabzonspor taraftarına seslendi bakın neler söyledi
04.05.2022 10:13

OTOMATİK OYNAT

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Trabzonspor'un 2021-22 sezonunda ulaştığı şampiyonluk dünyada ses getirmeye devam ediyor. 81 ilde yapılan kutlamaların görkemi ülke sınırlarını aştı, tüm dünyada yankılandı. Şehir merkezinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen şampiyonluk kutlamalarındaki tekno parti büyük ses getirdi. Trabzonspor'un şampiyonluğu, sanat dünyasında da coşkuyla kutlandı. Ünlüler, yaptıkları paylaşımlarla milyonlarca bordo mavilinin sevincine ortak oldu. Demet Akalın, Kulüp şarkısı eşliğinde coşan taraftara, "Çağırsaydınız gelir canlı okurdum" diye seslendi. İşte Demet'in ve diğer ünlülerin Trabzonspor coşkusu...

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