Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu Cadılar Bayramı için sınır tanımadı! Pembe mayosuyla öyle pozlar verdi ki...

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu Cadılar Bayramı için sınır tanımadı! Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Derin Talu, sosyal medya hesabında Cadılar Bayramı'na özel bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Talu, son yayınladığı fotoğraflarla yine olay oldu. Pembe mayosuyla objektif karşısına geçen Talu'nun hem pozları hem de tarzı büyük tepki çekti. İşte Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun tepki çeken o pozları...