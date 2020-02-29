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Mehmet Ali Erbil'in son hali görenleri üzdü! Mali aylar sonra ilk kez görüntülendi

Mehmet Ali Erbil'in son hali görenleri üzdü! Mali aylar sonra ilk kez görüntülendi

29.02.2020 13:50

Geçtiğimiz yıl evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve ardından 234 gün yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, sevenlerini korkutmuştu. 63 yaşındaki ünlü ismin son sağlık durumu merak ediliyor. Şu sıralara tedavisine devam edilen Mehmet Ali Erbil aylar sonra ilk kez görüntülendi. Mehmet Ali Erbil'in son hali herkesi üzdü.


Geçen yıl evinde düşüp kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı.

Tedavisine evinde devam edilen ünlü şovmen, önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Erbil, saç ve sakal tıraşı için bir otelde bulunan kuaför salonuna gitti.

ARACA YARDIMLA BİNDİ
Kuaför salonunda 1 saat kalan Erbil, daha sonra otelden tekerlekli sandalyeyle çıkarıldı. Tek başına ayakta duramayan Erbil, Ercan Avşar ve otel görevlilerinin yardımıyla aracına binebildi. Muhabirlere eliyle selam veren şovmen, röportaj taleplerini geri çevirdi.

Mehmet Ali Erbil'in fizik tedaviye başladığı, her gün bel ve bacak kaslarını güçlendirmek amacıyla hemşire gözetiminde egzersiz yaptığı öğrenildi.

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