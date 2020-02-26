Defne Samyeli Palandöken'de -25 derecede verdiği mayolu pozlarla nefes kesti 26.02.2020 15:29

Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın kendisini aldattığını geçtiğimiz günlerde, "Ben bilmiyormuşum. Görememişim. Hiç ihtimal vermedim ve hiç konduramadım. Beni lütfen mazur görün. Size haksızlık etmişim. Daha fazlasını söyleyemem. Hiç yakışık olmaz. Bana yakışmaz. Siz neler yaşıyorsanız, ben de onları yaşıyorum." sözleriyle kabullenmişti. Cem Yılmaz'la yaşadığı fırtınalı ayrılık sürecinin ardından albüm çalışmalarını hız veren Defne Samyeli, ilginç bir çekim için objektif karşısına geçti. Bir magazin dergisinin önümüzdeki ay yayınlanacak sayısının kapağında yer alacak olan Defne Samyeli, Palandöken'de karlar üzerinde mayo ile poz verdi. -25 dereceye meydan okuyan 47 yaşındaki Defne Samyeli, boyu ve yaşına rağmen görünen fit vücuduyla dikkat çekti. İşte Defne Samyeli'nin çok konuşulan pozları...

Geçtiğimiz günlerde eski aşkı Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın birlikteliğini basından öğrendiğini belirten Defne Samyeli, aldatıldığını,"Ben görememişim." sözleriyle kabul etti. 47 yaşındaki güzel oyuncu aynı zamanda eski spiker Defne Samyeli, bir derginin yeni sayısı için kapak çekimindeydi.

Uzun süredir yalnızca Cem Yılmaz'la olan ilişkisi ile gündemde olan Defne Samyeli, daha önce verdiği bir röportajda, o dönemleri geride bırakıp sadece işine odaklanmak istediğini söylemişti.

Cem Yılmaz'la yaşadığı fırtınalı ayrılık sürecinin ardından albüm çalışmalarını hız veren Defne Samyeli, ilginç bir çekim için objektif karşısına geçti.

DEFNE -25 DERECEYE MEYDAN OKUDU!

Bir magazin dergisinin önümüzdeki ay yayınlanacak sayısının kapağında yer alacak olan Defne Samyeli, Palandöken'de karlar üzerinde mayo ile poz verdi.

Defne Samyeli, çekimlerden çok kısa bir videoyu Instagram hesabından paylaştı. Defne Samyeli'nin fit görüntüsü ve boyu dikkat çekti.