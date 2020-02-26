Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'yı duyunca... "50 yaşına geldim, her şeyi çok hafife alıyorsunuz" 26.02.2020 18:38

Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın adını duyunca küplere bindi. 46 yaşındaki Cem Yılmaz, önceki gün bir mekan çıkışı görüntülendi.ta komedyen, muhabirlerin aşk sorularına isyan etti. Özel hayatının sürekli gündemde olmasından rahatsızlık duyan Cem Yılmaz, muhabirlerin sorularına verdiği cevapla şaşırttı. İşte Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ilişkisi hakkında verdiği yanıt...

Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya cephesinde yeni gelişme! Aralarındaki yaş farkıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ilişkilerine tam gaz devam ediyor. Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde evlendiklerini ifade eden alaylı bir açıklamada bulunmuştu. Bu kez verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

Sunucu Defne Samyeli ile ayrılığının ardından oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir ilişkiye başlayan Cem Yılmaz, aşk hayatıyla gündeme gelmekten dert yandı!

Önceki gün bir mekan çıkışı görüntülenen Yılmaz, muhabirlerin aşk sorularına adeta isyan etti. Özel hayatının sürekli gündemde olmasından rahatsızlık duyan Cem Yılmaz, muhabirlerin sorularına verdiği cevapla şaşırttı.

"BEN ARTIK 50 YAŞIMA GELDİM"

46 yaşındaki komedyen, "Bıktım artık, bıktım. Ne açıklaması yapayım? Çok ciddi konular bunlar. Ben artık 50 yaşına geldim. Her şeyi çok hafife alıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz, "Bazı haberler çıktı; temmuz ayında Serenay Hanım'la evleneceğinize dair" şeklindeki soruyu, "Evlendim, haberler doğru" şeklinde tiye almıştı.