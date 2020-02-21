Cem Yılmaz'dan evlilik itirafı: Serenay ile evlendik! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın evlilik nedeni şoke etti 21.02.2020 12:16

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile evlendiğini itiraf etti. Son dakika haberine göre Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, yıldırım nikahı ile dünyaevine girdi. Cem Yılmaz'ın evlilik itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa'nın haberine göre Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evliliğinin nedeni herkesi şoke edecek! İşte Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya son dakika evlilik gelişmesi...

CEM YILMAZ VE SERENAY SARIKAYA EVLENDİ Mİ?

Kanal D'de ekranlara gelen Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın evlendiği söylendi. 2. Sayfa programına röportaj veren Cem Yılmaz'ın, evlilik sorularına, "Serenay ile evlendik" dedi.

CEM'İN EVİNE GİDERKEN YAKALANDI!

"Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor" dedikodularıın ardından bomba bir gelişme yaşandı. Defne Samyeli ile ilişkisinin noktalayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Yaşadığı ilişkiyi itiraf eden Sarıkaya, önceki akşam Yılmaz'ın evine gitti.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya, önceki akşam Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa gül emojisi koyan sevgilisi Cem Yılmaz'ın evine gitti. Dün akşam aracında görüntülenen Sarıkaya, Uçankuş muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.Atina'da görüntülenen ve aşkları ortaya çıkan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya artık ilişkilerini gizlemiyor. Birlikte gittikleri Atina tatilindeki fotoğraflarla belgelenen aşk, Sarıkaya'nın da, "Her şey göründüğü gibi" sözleriyle itiraf edilmişti.Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Haklarında birkaç kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, her seferinde iddiaları yalanlayarak ilişkilerine devam etti. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın baş rolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti. Bu sürpriz ziyaretten sonra Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi.Bütün yazı el ele, göz göze geçiren Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin 1,5 yıllık ilişkisinde ilk ciddi kriz de bu haberlerden sonra yaşandı. Krizi aşamayan çift, ilişkilerini bitirme kararı aldı. İhanet haberleri gündeme gelince, Defne Samyeli sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı"Benim özelim bana aittir. Kimsenin benim özel hayatımla ilgili merakını tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok. İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da 'maksat haber olsun' mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretle izliyorum. İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı yine tenzih ediyorum. Üstüne alınması gereken sözde magazin gazetecileri neyse en kısa zamanda ekmeklerini kazanacakları hayırlı, faydalı başka işler diliyorum..."