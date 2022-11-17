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Defne Samyeli mor bikinisi ile öyle pozlar verdi ki! Deniz kenarından paylaştı! Sosyal medyaya damga vurdu

Defne Samyeli mor bikinisi ile öyle pozlar verdi ki! Deniz kenarından paylaştı! Sosyal medyaya damga vurdu
17.11.2022 10:51

OTOMATİK OYNAT

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Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi. Şimdilerde Göcek’te tatil yapan şarkıcı, mor bikinisi ile verdiği pozları yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken oyuncu, kısa sürede sosyal medya damga vurdu. İşte 50 yaşındaki Defne Samyeli’nin o pozları...

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, son yayınladığı pozla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Şimdilerde Göcek'te tatil yapan şarkıcı, Instagram'da yaptığı bikinili paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Mor bikinisi ile kamera karşısına geçen Samyeli'nin pozları, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

İşte Defne Samyeli'nin o pozları...

DEFNE SAMYELİ'NİN GÜZELLİK SIRLARI
Samyeli, geçen haftalarda Şamdan Plus için kamera karşısına geçmiş ve 867 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı mesajda; güzellik sırlarını, spor rutinlerini ve beslenma alışkanlığını anlatmıştı.

"EVDE TRAMBOLİNDE ZIPLIYORUM"
"Spor yapmaya 20'li yaşlarımda başladım. Ağırlık, kardiyo, pilates... Hatta pilates hocalık sertifikam da var. Egzersizi çok seviyorum fakat zaman yaratamıyorum istediğim kadar. Haftada 2-3 günle sınırlı. Elimde olsa daha çok yapmak isterim. Bununla birlikte her gün düzenli yaptığım birkaç egzersiz var. Örneğin trambolinim var evde, zıplıyorum. Ayrıca çok aktif yaşyan biriyim. Yürürüm, asansöre binmem, merdiven çıkarım. Yüzümü de egzersizle çalıştırıyorum, son 19 yıldır. Çok büyük faydasını gördüm"

"KESKİN DÖNÜŞLER YAPIYORUM"
Formda görüntüsü ile övgü alan 50 yaşındaki şarkıcı, şunları söylemişti: "Çok güzel uyurum, en az dokuz saat. Beslenme konusunda da güzel bir denge tutturduğumu düşünüyorum. Bedenimi çok iyi tanıyorum. Güzel yemek yemeyi çok severim, kendimi sevdiğim şeylerden mahrum etmem ama abarttığım dönemlerin hemen ardına mutlaka detoks benzeri keskin dönüşler yapabilirim. Bütün keyif verici şeylere, yemek de bunlara dahil, bağımlı olmamaya özen gösteriyorum. Ben beden-zihin ilişkisi konusunda sanırım çok yol kat ettim. Vücudun işleyişi, duygu ve düşüncelerin biyokimya üzerindeki etkisi, beyin ve hormonlar üzerine o kadar çok okudum ki, kendi fizik bedenim üzerinde bir kontrol sağladığıma inanıyorum"

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