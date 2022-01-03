Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek oğlunu paylaştı 6 yıl öncesine gitti: 'Bak anne ne güzeliz' dedi

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek 6 yıl öncesine gitti. Zeno Zanna adında bir erkek evlada sahip olan Tuğçe Demirbilek ile Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 15 Aralık'ta tek celsede bitti. Ayrılığın ardından sosyal medyada yakın takibe alınan Danilo Zanna ve boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek, paylaşımları ile dikkat çekiyor. Tuğçe Demirbilek, fotoğraf arşivinde yer alan 2106 yılına ait fotoğrafı paylaştı altına da oğlunu işaret ederek, "'Bak anne ne güzeliz' dedi ya" notunu yazdı. İşte Tuğçe Demirbilek ile MasterChef Danilo Zanna'nın oğlu Zeno Zanna...