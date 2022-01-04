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Buse Varol imaj değiştirdi! Yeni haliyle sosyal medyayı salladı

Buse Varol imaj değiştirdi! Yeni haliyle sosyal medyayı salladı
04.01.2022 01:32 - Son Güncelleme: 04.01.2022 01:38

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Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. İmaj değiştiren ünlü oyuncu, son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Saçlarını sarıya boyatan Varol, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Buse Varol'un son hali...

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