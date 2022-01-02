MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek oğlunu paylaştı 6 yıl öncesine gitti: 'Bak anne ne güzeliz' dedi
MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek 6 yıl öncesine gitti. Atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı program ile hayatımıza giren İtalyan şef Danilo Zanna, sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazanmıştı. Zeno Zanna adında bir erkek evlada sahip olan Tuğçe Demirbilek ile Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 15 Aralık'ta tek celsede bitti. Ayrılığın ardından sosyal medyada yakın takibe alınan Danilo Zanna ve boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek, paylaşımları ile dikkat çekiyor. Tuğçe Demirbilek, fotoğraf arşivinde yer alan 2106 yılına ait fotoğrafı paylaştı altına da oğlunu işaret ederek, "'Bak anne ne güzeliz' dedi ya" notunu yazdı. İşte Tuğçe Demirbilek ile MasterChef Danilo Zanna'nın oğlu Zeno Zanna...
MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek oğlunu paylaştı, anne - oğul 6 yıl öncesine gitti. Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı.
ORTAK VELAYET
8 yaşındaki oğullarının velayeti ortak kaldı. Çocuğunun tüm masraflarını karşılayacak olan Danilo Zanna oğlunu her istediğinde görebilecek. Duruşma çıkışında Danilo Zanna "Üzüldüm. Her şey yolunda" dedi. Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise "Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.
Boşanmanın ardından sosyal medyada yakın takibe alınan Şef Danilo ve Tuğçe Demirbilek, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.
Son olarak bu paylaşımla adından söz ettiren Tuğçe Demirbilek'in yıllar önce yazdığı bu sözleri günümüzde yeniden paylaşması, "Danilo Şef'e mi bu sözler acaba?" şeklinde yorumlanmıştı.