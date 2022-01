MasterChef’in İtalyan şefi Danilo Zanna’nın boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek oğlunu paylaştı 6 yıl öncesine gitti: ’Bak anne ne güzeliz’ dedi

ORTAK VELAYET

8 yaşındaki oğullarının velayeti ortak kaldı. Çocuğunun tüm masraflarını karşılayacak olan Danilo Zanna oğlunu her istediğinde görebilecek. Duruşma çıkışında Danilo Zanna "Üzüldüm. Her şey yolunda" dedi. Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise "Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.