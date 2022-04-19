Danilo Zanna yeni aşka yelken açtı! Sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi

Danilo Zanna ilk kez sarmaş dolaş görüntülendi! Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile jüri koltuğuna oturduğu MasterChef adlı yarışma programıyla yıldızı parlayan Danilo Zanna'nın adı geçen sezon yarışmacı Pelin Zaman ile aşk dedikodularına karışmıştı. Danilo Zanna'nın 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşanması, iddiaları ayyuka çıkarırken Pelin Zaman'dan beklenen açıklama gelmişti. Danilo Zanna, yeni sevgilisi ortaya çıktı. Çiçeği burnunda çiftin sarmaş dolaş pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bakın Danilo Zanna'nın yeni sevgilisi kimmiş...