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Danilo Zanna İtalyanları çok kızdırdı! 'Çakma peynir' krizi sosyal medyayı salladı

Danilo Zanna İtalyanları çok kızdırdı! 'Çakma peynir' krizi sosyal medyayı salladı
23.01.2023 09:14 - Son Güncelleme: 23.01.2023 09:15

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MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 40 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Bir yanda ekran macerasına devam ederken bir yandan da restoran işletmeciliği yapan Danilo Zanna hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

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