Haberler Magazin Videoları Damlasu İkizoğlu peş peşe paylaştı! İşte küvet pozları...

Damlasu İkizoğlu peş peşe paylaştı! İşte küvet pozları...

Damlasu İkizoğlu peş peşe paylaştı! İşte küvet pozları...
26.01.2022 00:16 - Son Güncelleme: 26.01.2022 00:29

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:30
Destan 9. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 10:33
Pendik Belediye Başkanı Ahmet...
Ana Sayfa 06:18
İstanbul’da yollar ne durumda?
Ana Sayfa 00:50
BOTAŞ'tan gaz depoları ve borç...
Ana Sayfa 01:25
İstanbul karla savaşırken...
Ana Sayfa 00:25
Hande'den denge topunun...
Ana Sayfa 00:34
Önce kadın memura hakaret...
Ana Sayfa 00:18
Yollar kapanınca atla gezmeye...
Ana Sayfa 00:27
Saniyelerle kar kütlesinden...
Ana Sayfa 00:49
Vergi ödemeleri ile ilgili...
Ana Sayfa 00:20
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya...
Ana Sayfa 04:17
İddiaların odağındaki sevgili...

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan İkizoğlu, banyoda verdiği iddialı pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İkizoğlu'nun iddialı küvet pozlarına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi gösterirken ilk yorum oyuncu sevgilisinden geldi. İşte Damlasu İkizoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA