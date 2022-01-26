Damlasu İkizoğlu peş peşe paylaştı! İşte küvet pozları...

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan İkizoğlu, banyoda verdiği iddialı pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İkizoğlu'nun iddialı küvet pozlarına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi gösterirken ilk yorum oyuncu sevgilisinden geldi. İşte Damlasu İkizoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozları...