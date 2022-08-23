Civan Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun'un zor anları! Selfie rezaleti sosyal medyada da büyük tepki çekti: "Çok ayıp, çok yazık"
Civan Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun'a cenazede selfie şoku! O anlar sosyal medyada da büyük tepki çekti. Usta oyuncu Civan Canova 20 Ağustos 2022'de hayatını kaybetti. Akciğer kanseri nedeniyle 67 yaşında yaşama veda eden Canova için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de cenaze töreni düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı törene usta ismin rol arkadaşları başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı. Zincirlikuyu Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlanan Civan Canova'nın cenaze töreninde eski eşi Açelya Akkoyun, selfie çektirmek isteyen bir kadınla zor anlar yaşadı. O anlara sosya medyada da, "Çok ayıp, çok yazık" şeklinde tepki yağdı.
"LÜTFEN TEYZECİĞİM KIRMAYAYIM SİZİ!"
Civan Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun'un zor anları! Selfie rezaleti sosyal medyada da büyük tepki çekti.
Cenazede selfie rezaleti! Civan Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun zor anları yaşadı - Video
Oyuncu Civan Canova bugün son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze törenine katılanlar arasında Canova'nın 1998-2002 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Ayeçla Akkoyun da vardı.
YİNE AYNI REZALET
Açelya Akkoyun'u zor durumda bırakan kadına çevredekiler de "Cenaze yerinde olacak şey mi?" diye tepki gösterdi.
Cenazede selfie rezaleti! Civan Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun zor anları yaşadı - Video
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Civan Canova, 67 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Canova, bugün son yolculuğuna uğurlandı.