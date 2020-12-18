Birkan Sokullu'yla olan fotoğraflarını silmemekte neden ısrar ediyor? Üstsüz fotoğrafları olay olan Berrak Tüzünataç'tan açıklama

Güzel oyuncu, eski sevgilisi Birkan Sokullu'yla olan fotoğraflarını Instagram'dan kaldırmadığı için eleştirilmesine, "Ben kimseye, 'Bunu niye paylaştın?' ve 'Bunu niye silmedin?' diye bir şey sorma hakkımın olduğunu düşünmüyorum. Herkes keyfine baksın" dedi.