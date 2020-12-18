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Birkan Sokullu'yla olan fotoğraflarını silmemekte neden ısrar ediyor? Üstsüz fotoğrafları olay olan Berrak Tüzünataç'tan açıklama

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında paylaştığı üstsüz fotoğraflarıyla olay yaratan 36 yaşındaki güzel oyunu Berrak Tüzünataç bir süredir eski sevgilisi Birkan Sokullu ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmemsi nedeniyle eleştiriliyor. Berrak Tüzünataç, önceki gün spor yaparken Bebek'te görüntülendi. Üstsüz fotoğraflarının devamının geleceğini söyleyen Berrak Tüzünataç, Birkan Sokullu konusuna da açıklık getirdi. İşte Berrak Tüzünataç'ın Birkan Sokullu açıklaması...

18.12.2020 16:58 - Son Güncelleme: 18.12.2020 16:58
Birkan Sokullu'yla olan fotoğraflarını silmemekte neden ısrar ediyor? Üstsüz fotoğrafları olay olan Berrak Tüzünataç'tan açıklama

Son zamanlarda işlerinden çok çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelen Berrak Tüzünataç sosyal medyada ilgi odağı oldu. Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç geçtiğimiz günlerde yaptığı üstsüz paylaşımları ile adından söz ettirmeyi başarmıştı.

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Birkan Sokullu'yla olan fotoğraflarını silmemekte neden ısrar ediyor? Üstsüz fotoğrafları olay olan Berrak Tüzünataç'tan açıklama

Berrak Tüzünataç'ın sanatsal bir çalışma olduğunu söylediği üstsüz pozları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Berrak Tüzünataç üstsüz pozlarının devamının geleceğini söyledi.

Birkan Sokullu'yla olan fotoğraflarını silmemekte neden ısrar ediyor? Üstsüz fotoğrafları olay olan Berrak Tüzünataç'tan açıklama

Şimdilerde de Ali Yörenç ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç, önceki gün spor yaparken Bebek'te görüntülendi.

Birkan Sokullu'yla olan fotoğraflarını silmemekte neden ısrar ediyor? Üstsüz fotoğrafları olay olan Berrak Tüzünataç'tan açıklama

Güzel oyuncu, eski sevgilisi Birkan Sokullu'yla olan fotoğraflarını Instagram'dan kaldırmadığı için eleştirilmesine, "Ben kimseye, 'Bunu niye paylaştın?' ve 'Bunu niye silmedin?' diye bir şey sorma hakkımın olduğunu düşünmüyorum. Herkes keyfine baksın" dedi.

Birkan Sokullu'yla olan fotoğraflarını silmemekte neden ısrar ediyor? Üstsüz fotoğrafları olay olan Berrak Tüzünataç'tan açıklama

Tüzünataç, "Pandemi döneminiz nasıl geçiyor?" sorusuna, "Depresyona girmeden üreterek ve görüşebildiğimiz mesafede buluşarak, delirmeden bu süreci atlatmaya çalışıyoruz" yanıtını verdi.

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