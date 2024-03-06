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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 06 Mart 2024, 11:27 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024, 11:27

Ceyda Düvenci’nin ünlü oyuncuya sözleri tepki çekti: "Umarım kapı kapı dolaşmak zorunda kalmazsın"

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci hem kariyeri hem de özel hayatıyla her dönem adından söz ettirdi. Geçen sene 8 yıllık eşi Bülent Şakrak ile yollarını ayıran Düvenci, özellikle boşanma sonrası sık sık gündem oldu. Düvenci, şimdi ise sunuculuğunu üstlendiği programa konuk aldığı Nazan Kesal'a söyledikleriyle dikkat çekti. İkili arasındaki diyalog sosyal medyada gündem olurken Düvenci'nin sözleri tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ne kadar ayıp bir söylem" derken bir başkası "Ceyda Düvenci sınırlarını zorluyor" ifadelerini kullandı.

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