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Ceren Hindistan'dan Maldivler'de cüretkar pozlar! Geçtiğimiz yıllarda Mekke'ye gitmişti...

Ceren Hindistan'dan Maldivler'de cüretkar pozlar! Geçtiğimiz yıllarda Mekke'ye gitmişti...
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Ceren Hindistan'dan Maldivler'de cüretkar pozlar! Kızının babası Ümit Aslan ile evli olduğu dönemde Mekke'ye giden oyuncu Ceren Hindistan tatil için gittiği Maldivler'de verdiği pozlarla gündem oldu. Oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı cüretkar pozlara kimi takipçileri, "Fiziğin müthiş!" derken kimisi de, "Geçtiğimiz yıllarda Mekke'ye gitmiştin... Takipçi kasmak için bu kadar açılmana gerek yoktu" yorumunda bulundu.


Geçtiğimiz dönemlerde Mekke'ye giden ünlü oyuncu Ceren Hindistan, kızı Arya Rima ile birlikte Maldivler'e gitti. Güzel oyuncu tatilde verdiği cüretkar pozlarla sosyal medyayı salladı.

Güzel oyuncunun tercih ettiği bikini sosyal medyayı ikiye böldü.

Ceren Hindistan'ın kimi takipçileri, "Fiziğin müthiş!" derken kimisi de, "Geçtiğimiz yıllarda Mekke'ye gitmiştin... Takipçi kasmak için bu kadar açılmana gerek yoktu" yorumunda bulundu.

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