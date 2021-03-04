Esra Dermancıoğlu aradığı aşkı Clubhouse’da buldu! İşte 15 yaş küçük sevgilisi

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük meslektaşı Murat Balcı ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin sarmaş dolaş bir pozu da ortaya çıktı.

Başarılı oyuncu, son zamanların en popüler uygulamalarından biri olan Clubhouse'da girdiği bir odada 37 yaşındaki meslektaşı Murat Balcı ile sohbet etmeye başladı. Kısa sürede yakınlaşan ikilinin arkadaşlıkları aşka dönüştü.

SAMİMİ POZUNU PROFİL FOTOĞRAFI YAPTI

Murat Balcı, bir ara Clubhouse profil resmine Esra Dermancıoğlu ile çekilmiş karesini koydu. Balcı, Dermancıoğlu'nun uyarısı üzerine kısa sürede profil resmini kaldırdı. Oyuncunun koyduğu fotoğrafta da Dermancıoğlu'nun yeni sevgilisini öptüğü görüldü.