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Şarkıcı Lara dikişli dudaklarını paylaştı! Sonunda dudaklarım küçüldü

Şarkıcı Lara dikişli dudaklarını paylaştı! Sonunda dudaklarım küçüldü
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Şarkıcı Lara sonunda küçülttü! Estetikle bambaşka biri olan Lara paylaştı görenler 'yok artık' dedi. 2000'li yılların en enteresan çıkışlarından birini 'Allah Versin' ya da 'Adam Gibi Adam' gibi 'giderli' şarkılarıyla Lara yaptı. Hatta 'Allah Versin' ile 2003 yılının en iyi çıkış yapan kadın sanatçısı seçilen ve Adam Gibi Adam, İhanetin Bekçisi, Katmer Katmer gibi birçok şarkı ile 2000'li yıllara damga vuran Lara estetikle bambaşka biri oldu. Son dönemlerde ekranlarda görünmeyen şarkıcı, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Tanınmaz hale gelen Lara, geçtiğimiz günlerde saçlarını 500 bin TL ödeyerek sigortalatmak istemesi ile gündeme gelmişti. Lara bu kez de dudaklarını küçülttürdü. İşte ameliyat sonrası, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklaması yapan şarkıcı Lara'nın son hali...


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