Ceren Benderlioğlu, kumsalda çektiği video ile ortalığı yaktı kavurdu

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür Façalı karakterine can veren ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kendine hayran bıraktı. Eşi Emir Benderlioğlu'nun kumsalda çektiği bir videosunu Instagram hesabında yayınlayan güzel oyuncu, adeta iltifat yağmuruna tutuldu. Benderlioğlu için 'Mankenlere taş çıkartır', 'Senden daha güzelini görmedim', 'Doğal güzellik' yorumları yapıldı. İşte Ceren Benderlioğlu'nun takipçilerini mest ettiği o paylaşımı...