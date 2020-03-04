Cem Yılmaz transparan taytıyla olay oldu! Serenay Sarıkaya ile yaş farkı epey olunca... 04.03.2020 11:25

Cem Yılmaz'ın meşhur taytı ortaya çıktı. Kendisinden yaşça büyük Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Cem Yılmaz, önceki gün AVM'de objektiflere takıldı. Serenay ile sevgili olduğundan bu yana gündemden düşmeyen Cem Yılmaz'ın giydiği tayt hatırlayanlar için çok tanıdık geldi. Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikteyken sevgilisinin fit vücuduna ayak uydurmak için spor salonlarından çıkmıyordu. O dönem kaslı vücudu ile adeta sosyal medyada olay yaratan Cem Yılmaz'ı şimdi yine spor kıyafetleriyle görenler Serenay Sarıkaya ile yaş farkını kapatmak için yeniden spora başladı yorumları yapıtı. İşte Cem Yılmaz'ın o halleri...