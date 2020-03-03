Cem Yılmaz'ın taytı yeniden meydanda! Serenay Sarıkaya ile yaş farkı epey olunca...
Cem Yılmaz'ın meşhur taytı ortaya çıktı. Kendisinden yaşça büyük Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Cem Yılmaz, önceki gün AVM'de objektiflere takıldı. Serenay ile sevgili olduğundan bu yana gündemden düşmeyen Cem Yılmaz'ın giydiği tayt hatırlayanlar için çok tanıdık geldi. Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikteyken sevgilisinin fit vücuduna ayak uydurmak için spor salonlarından çıkmıyordu. O dönem kaslı vücudu ile adeta sosyal medyada olay yaratan Cem Yılmaz'ı şimdi yine spor kıyafetleriyle görenler Serenay Sarıkaya ile yaş farkını kapatmak için yeniden spora başladı yorumları yapıtı. İşte Cem Yılmaz'ın o halleri...
2020'nin en çok ses getiren aşklarından biri de hiç kuşkusuz ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ki oldu. Defne Samyeli ile olan ilişkisinin son bulmasına neden Serenay Sarıkaya aşkı olarak gösterilmiş, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilk önce inkar ettikleri aşklarını Atina'da yakalanınca itiraf etmişlerdi. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkının belgelenmesinin ardından aldatıldığını öğrenen Defne Samyeli'nin gazetecilere yönelik "Ben konduramamıştım, siz haklıymışsınız...Hepinizden özür dilerim" sözleri çok konuşulmuştu.
Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikteyken sevgilisinin fit vücuduna ayak uydurmak için spor salonlarından çıkmıyordu. O dönem kaslı vücudu ile adeta sosyal medyada olay yaratan Cem Yılmaz'ı şimdi yine spor kıyafetleriyle görenler Serenay Sarıkaya ile yaş farkını kapatmak için yeniden spora başladı yorumları yaptı. İşte Cem Yılmaz'ın o halleri...