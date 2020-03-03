Cem Yılmaz'ın taytı yeniden meydanda! Serenay Sarıkaya ile yaş farkı epey olunca...

2020'nin en çok ses getiren aşklarından biri de hiç kuşkusuz ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ki oldu. Defne Samyeli ile olan ilişkisinin son bulmasına neden Serenay Sarıkaya aşkı olarak gösterilmiş, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilk önce inkar ettikleri aşklarını Atina'da yakalanınca itiraf etmişlerdi. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkının belgelenmesinin ardından aldatıldığını öğrenen Defne Samyeli'nin gazetecilere yönelik "Ben konduramamıştım, siz haklıymışsınız...Hepinizden özür dilerim" sözleri çok konuşulmuştu.