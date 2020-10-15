Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu 3 aylık oldu! Marsel bebek annesine benzetildi...

İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Tosun, oğlu Marsel ile sık sık paylaşımlar yapıyor. Oyuncu Cansu Tosun - Erkan Kolçak Köstendil çifti oğulları Marsel ile çekildikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. 2018 yılında evlenen ve 3 ay önce oğulları Marsel'i kucağına alan çifte yorum ve beğeni yağarken, Marsel bebek anneye benzetildi.

3 ay önce Marsel'i kucağına alan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, Instgram'dan yeni bir paylaşımda bulundu. Aile fotoğrafları çektiren çift en özel anlarını takipçileriyle paylaştı.



Cansu Tosun bu fotoğrafların altına, 'Geçenlerde üçüncü ayımızı kutladık. Tesadüf Ceren de o gün bize gelmiş bulundu boş durmadık. Şükür!' notunu yazdı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa çok sayıda 'mutluluklar' yorumları yapıldı.



İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Tosun, oğlu Marsel ile sık sık paylaşımlar yapıyor. Cansu Tosun, sosyal medya hesabı Instagram'dan fazla kilolarından kurtulma yöntemini takipçileriyle paylaşmıştı.

CANSU TOSUN'UN HAMİLELİK KİLOLARINDAN KURTULMA YÖNTEMİ

Tosun, fazla doğum kilolarını vermek için göbek bölgesine streç sarıyor. Bu yöntemle yıllardır zayıfladığını söyleyen Cansu Tosun, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp altına da ''Yıllardır zayıflamak istediğim de o bölgelerime folyo sarıyorum. İnanılmaz hızlandırıyor süreci'' notunu düştü.

2018 yılında evlenen Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti, geride bıraktığımız temmuz ayında oğulları Marsel'i kucaklarına aldı. 14 Temmuz'da oğlu Marsel'i dünyaya getiren Cansu Tosun'un suda doğum yaptığı ortaya çıktı. Eşi Erkan Kolçak Köstendil ile doğum havuzuna giren Cansu Tosun'un o anlarını doktoru Instagram'da paylaştı.



Cansu Tosun'un doğum doktoru, 41 hafta geçmesine rağmen gelmek bilmeyen Marsel bebeğin havuzda doğumunun saatler sürdüğünü yazdı.

Doğum doktoru, Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebeklerine kavuştuğu anın fotoğrafını koyup altına şöyle yazdı:

"Marsel'in doğumu için Hollanda'yı seçmişlerdi aslında. Ama Covid19 salgını sınırları kapatınca hayallerindeki kavuşma için yeni bir plan yapmaları gerekmiş. Ve sonrasında doğuma haftalar kala biz de tanıştık. İlk muayenede durum değerlendirmesi şöyleydi: Hayallerindeki doğum ülkesi Hollanda. Sezaryen oranı %10'un altında."

"Ebe-doula desteğinin, suda hatta evde doğal doğumun yaygın olduğu bir memleket. Ama onlar sezaryen oranının %80 olduğu bir şehirde doğum yapmak zorunda kalmışlardı. Üstelik suda doğum imkanı yok denecek kadar azdı. Hayallerindeki buluşma için onlara İstanbul'da küçük bir Hollanda yaratmak üzere birlikte yola çıkmaya karar verdik o gün." ⠀

"Bizi 41 hafta bekleten Marsel havuzda da bekletmeye devam etti. Ama Cansu Toosun'un takdire şayan dayanıklılığı; Erkan Kolçak Köstendil'in her daim desteği ve ekibe olan güven ile teslimiyetleri Marsel'i onlara sağlıkla getirdi. Marsel'in de hakkını verelim. 41. haftada saatler süren bir yolculuğun sonunda boynunda 3 tur kordon ile hiç geri adım atmadan doğdu. Nst takiplerinde 'Ben iyiyim geliyorum. Siz kendi işinize bakın' dedi adeta." ⠀

"Erkan çok başarılı bir oyuncu. Ama Marsel'i gördüğü an havuzda o saf gözyaşlarını akıtırken hiç de rol yapmıyordu bana göre. Sanırım bundan sonra filmlerinde mutluluk gözyaşları dökmesi gerekirse o anları hatırlaması yeterli olacak."