Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın sır gibi sakladığı eşi güzelliğiyle göz kamaştırdı! Kaşla göz arasında çocuk da yapmışlar

Adana 01 adlı diziyle hayatlarımıza giren Cihangir Ceyhan, geçen sezon Camdaki Kız kadrosuna dahil olmuştu. Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakterinin yasak aşkı Hayri'yi canlandıran Cihangir Ceyhan, bu sezon dizide daha aktif rol alıyor. Nalan ve ile Hayri aşkının filizlenmeye başladığı şu bölümlerde Ceyhan son günlerin en çok aranan isimlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım sonrası ortalık karışmıştı. Paylaşımı sonrası evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıkan Cihangir Ceyhan'ın eşi merak konusu. Cihangir Ceyhan'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi herkesi güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. İşte Cihangir Ceyhan ve ailesi.