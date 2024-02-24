Çağla Şıkel'den yeni sürpriz! "Nazardan korkuyorum"

Çağla Şıkel, çocukları ile birlikte Akatlar'daki boks gecesi finaline katıldı.

Gazeteciler ile kısaca sohbet eden Şikel, "Çocuklar ile beraber geldim, ilk kez birlikte seyredeceğiz. Hocalarımız ve beraber çalıştığımız insanlar da burada... Çocukların ikisinin de dövüş merakı var ama boks dövüşmek için yapılan bir spor değil... Biz çocuklar ile ailece yapıyoruz. Bayağı uzun zamandır çalışıyorum, boks konusunda teknik bilgim var" diyerek gülümsedi.

SAKATLIĞIM VAR!

Geçtiğimiz hafta çocukları ile kar tatiline giden Şikel, "Çocuklar güzelce kaydı, tatil yaptı. Ben sakatlığımdan dolayı yapamadım. Uzun zamandır bir sakatlığım var.

Sporu da bırakmadığım için iyileşmesi uzun sürecek sanırım. Ama kızak yaptım, onlara o şekilde eşlik ettim" ifadelerini kullandı. Yeni hayalleri olduğunu da söyleyen ünlü manken, "Takı işlerim var ama ben biraz nazara inanıyorum. Önümüzde 6-7 aylık bir süreç var. Eğer olursa sizlere de bahsederim. Şimdi söylemek istemiyorum. Ben bir şeyi olunca söylemeyi tercih ediyorum" dedi.

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