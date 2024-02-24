PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024, 13:25 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024, 13:25

Çağla Şıkel'den yeni sürpriz! "Nazardan korkuyorum"

Çağla Şıkel, çocukları ile birlikte Akatlar'daki boks gecesi finaline katıldı. Manken Çağla Şıkel, yeni hayallerinden bahsetti. Sürprizleri olduğunu belirten Şıkel, takı işine gireceğini söylerken nazardan korktuğu için detaya girmedi.

Çağla Şıkel, çocukları ile birlikte Akatlar'daki boks gecesi finaline katıldı.

Gazeteciler ile kısaca sohbet eden Şikel, "Çocuklar ile beraber geldim, ilk kez birlikte seyredeceğiz. Hocalarımız ve beraber çalıştığımız insanlar da burada... Çocukların ikisinin de dövüş merakı var ama boks dövüşmek için yapılan bir spor değil... Biz çocuklar ile ailece yapıyoruz. Bayağı uzun zamandır çalışıyorum, boks konusunda teknik bilgim var" diyerek gülümsedi.

SAKATLIĞIM VAR!
Geçtiğimiz hafta çocukları ile kar tatiline giden Şikel, "Çocuklar güzelce kaydı, tatil yaptı. Ben sakatlığımdan dolayı yapamadım. Uzun zamandır bir sakatlığım var.

Sporu da bırakmadığım için iyileşmesi uzun sürecek sanırım. Ama kızak yaptım, onlara o şekilde eşlik ettim" ifadelerini kullandı. Yeni hayalleri olduğunu da söyleyen ünlü manken, "Takı işlerim var ama ben biraz nazara inanıyorum. Önümüzde 6-7 aylık bir süreç var. Eğer olursa sizlere de bahsederim. Şimdi söylemek istemiyorum. Ben bir şeyi olunca söylemeyi tercih ediyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SIRADAKİ VİDEO
Kemal Doğulu’dan ihanet açıklaması! Neslihan Atagül aldatıldı mı? Küs kardeş Kadir Doğulu hakkında konuştu!
23.02.2024Cuma
2016 O Ses Türkiye'nin şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali ağızları açık bıraktı! Gören tanıyamadı: Abi niye böyle oldun?
23.02.2024Cuma
Kanserle mücadele eden Tanyeli’ye 10 yıllık eşinden tam destek! Sarıp sarmalayıp paylaştı
22.02.2024Perşembe
Birce Akalay gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı!
22.02.2024Perşembe
Survivor Bozok Gören’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı
22.02.2024Perşembe
Bunlar da Var
▶️ Esra Erol’da duyanları hayrete düşüren olay! Kocam bana varil, fıçı, kıllı derdi! 17:24
▶️ Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Kocam bana varil, fıçı, kıllı derdi!"
24.02.2024Cumartesi
Kağıthane Şirintepe’de bekçilere silahlı saldırı: 1 yaralı 01:58
Kağıthane Şirintepe'de bekçilere silahlı saldırı: 1 yaralı
24.02.2024Cumartesi
Bursa’da nokta operasyon! Elebaşılığını Bülent Çetkin, Osman Deliçay, Muhammet Tayyar Türkeş’in yaptığı 3 ayrı suç örgütü çökertildi 01:36
Bursa'da nokta operasyon! 3 ayrı suç örgütü çökertildi!
24.02.2024Cumartesi
Ateş Kuşları’nda Necip Fazıl Kısakürek rüzgarı: 44. bölüme Kaldırımlar şiiri damga vurdu 03:31
Ateş Kuşları’nda Necip Fazıl Kısakürek rüzgarı!
24.02.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA