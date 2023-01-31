Çağla Şıkel'den sevgilisi Nail Gönenli hakkında ilk açıklama: "Her şey gördüğünüz gibi..."

Çağla Şıkel'den sevgilisi Nail Gönenli hakkında ilk açıklama! Önce eğlenirken sonra da evine giderken yakalanmıştı... Çağla Şıkel aşkını sonunda ilan etti. 2008 yılında Emre Altuğ ile nikah masasına oturmuş bu evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki çocuk sahibi olmuştu ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel... 2015 yılında sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Altuğ ile Şıkel'in boşanma sonrası dostkalmaya devam etti. Ta ki Şıkel'in adının aşk haberlerine karışmasına dek. Bir süredir bu haberler nedeniyle aralarının açık olduğu iddia edilen ikiliden Şıkel, durdu durdu aşk bombasını patlattı. Şıkel yeni aşkı Nail Gönenli ile yakalandı. Aşk bombasının patlamasının ardından kaçış bitti. Yeni sevgilisiyle birkaç kez görüntülenen Çağla Şıkel, ayaküstü sohbet ettiği basın mensuplarının ısrarlı soruları üzerine ilişkisini doğruladı. İşte detaylar...