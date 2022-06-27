Çağla Şıkel siyah bikinisiyle arz-ı endam etti ortalığı kasıp kavurdu! 2 çocuğu olan Çağla'ya yorum yağdı: "Tanımlanamayan cisim..."

Çağla Şıkel siyah bikinisiyle arz-ı endam etti ortalığı kasıp kavurdu! 2 çocuğu olan Çağla'ya sosyal medyada, "Tanımlanamayan cisim" , "Ayıp ama ya bu kadar fizik de fazla değil mi?" şeklinde yorumlar yağdı. 2008 yılında Emre Altuğ ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evlat dünyaya getiren ünlü manken, 2015 yılında şarkıcı eşi ile boşanmıştı. Eski eşler geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ'un evlilikleri üzerine yaptığı açıklama ile tekrar gündeme gelmiş ve küçük oğulları Uzay'ın annesinin odasıyla ilgili anısıyla günlerce konuşulmuştu. Emre Altuğ'un "arkadaş değiliz" dediği Çağla Şıkel, Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte 43 yaşındaki Çağla'nın çok konuşulan o paylaşımı...