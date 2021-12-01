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Çağla Şıkel beyaz kıyafetiyle podyumda nefes kesti

Çağla Şıkel beyaz kıyafetiyle podyumda nefes kesti
01.12.2021 00:04 - Son Güncelleme: 01.12.2021 00:07
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Çağla Şıkel beyaz kıyafetiyle podyumda nefes kesti! Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Vücudunu saran süper minisiyle podyumda boy gösteren Şıkel, defilede çekilen bir videoyu Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, adeta sosyal medyayı salladı. Şıkel, fit hali ve yürüyüşüyle büyük beğeni topladı. Takipçileri, Hakan Akkaya'nın defilesinde podyuma çıkan ünlü modeli iltifat yağmuruna tutarken iki çocuk annesi Şıkel'in yaşı da merak konusu oldu.

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