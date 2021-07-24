Çağatay Akman'dan kadına şiddet! Eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evini basıp genç kızı taciz etti

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı ile tanınan Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi... 22 yaşındaki şarkıcı Çağatay Akman, Cihangir’de eski sevgilisi Öykü Uslu’nun kapısına dayanıp, aşağıya inmesi için ziline basarak taciz etti. Aşağı inen Öykü Uslu'ya Akman ve arkadaşları saldırdı. Çağatay Akman ve arkadaşlarının yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. Eski kız arkadaşının şikayeti üzerine karakola ifade vermeye giden Çağatay Akman'ın arkadaşları bir de gazetecilere saldırdı.

Çağatay Akman kız arkadaşını taciz etti şiddet uyguladı! Tek şarkıyla gelen şöhreti bile kaldıramadı... "Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısıyla 2016 yılında ünlenen 22 yaşındaki şarkıcı Çağatay Akman'ın olaylı gecesi. Pek gündemde olmayan ve son olarak Benimle Söyle isimli şarkı yarışmasında gördüğümüz Çağatay Akman, dün gece olay çıkardı. Akman, Cihangir'de eski sevgilisi Öykü Uslu'yu kapısına dayanarak taciz etti. Eski kız arkadaşının şikayeti üzerine karakola ifade vermeye giden Akman'ın arkadaşları, gazetecilere saldırdı.

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı ile tanınan Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi.

Önceki akşam gerçekleşen olay iddialara göre şöyle gelişti; şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu ile konuşmak için genç kadının Cihangir'deki evinin önüne geldi.

Akman, apartmanın önünde aşağıya inmesi için eski kız arkadaşına bağırıp çağırmaya başladı. Bunun üzerine genç kadın aşağıya inerken; tartışmanın alevlenmesiyle Akman, eski sevgilisini darp etti.

Olay sonrası Uslu'nun şikayetiyle polis ekipleri, Çağatay Akman'ı gözaltına alıp ifadesi alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürdü.

Karakol önünde ise Akman'ın arkadaşları, görüntü alınmaması için basın mensuplarını tehdit edip üzerlerine saldırdı.

Şarkıcının arkadaşları bu sırada Hürriyet gazetesi muhabirinin fotoğraf makinesi ve objektifini de kırdılar.

Oyuncu Öykü Uslu polis karakolundan ifadesi alındıktan sonra sabah 05.30'da karakoldan hızlıca çıkarak kendisini bekleyen taksiye binip, evine geçti. 22 yaşındaki ünlü şarkıcı Çağatay Akman ise götürüldüğü Karaköy Polis Merkezi'nde ifade vermeye devam etti.