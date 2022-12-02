Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'yu darbetmişti! İfadesi ortaya çıktı kendini bakın nasıl savundu: "Saldırıp boğazımı sıktı"

Son dakika haberi... Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'yu darbetmişti! İfadesi ortaya çıktı... Şarkıcı Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne giderek olay çıkarmış, genç kız ve arkadaşlarına saldırmıştı. Uslu'nun şikayeti üzerine açılan davada şarkıcı hakkında uzaklaştırma verilmişti. Mahkemede hakim karşısına çıkan Akman, ifadesiyle şaşkına çevirdi. Taksiye bindiği sırada Öykü Uslu'nun kendisine küfürler savurduğunu ve saldırdığını söyleyen Akman, kimlik tespitinde aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu açıkladı.