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Burcu Özberk annesini paylaştı! Sosyal medya güzelliğini konuştu

Burcu Özberk annesini paylaştı! Sosyal medya güzelliğini konuştu
01.06.2022 22:54

OTOMATİK OYNAT

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Burcu Özberk, şimdi ise bambaşka bir paylaşıma imza attı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Özberk, annesi Dilek Yıldızlar'la bir paylaşımda bulundu. Özberk'in paylaşımı, kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Anne-kızın paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, "Ablası sandım", "Güzellik genetik", "Burcu güzelliğini annesinden almış" yorumunda bulundu. İşte Burcu Özberk'in güzeller güzeli annesi...

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