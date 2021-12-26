Burcu Esmersoy yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi! Burcu Esmersoy'un 15 yaş küçük sevgilisine bakın! 2019 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz'dan boşanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bir süre önce kendisinden 15 yaş küçük olan Nazım Akmandil ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlk kez el ele görüntülenen ünlü çiftten Burcu Esmersoy, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Bu ilişki bana çok iyi geldi. Sanki uzun yıllardır birlikteymişiz gibi hissediyorum" ifadelerini kullanan Esmersoy, "Yeniden evlenecek misiniz?" şeklindeki soruya verdiği cevapla ise dikkat çekti.