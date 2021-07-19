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Burcu Esmersoy, uzun kollu mayosuyla denizin serin sularında keyif yaptı!

Burcu Esmersoy, uzun kollu mayosuyla denizin serin sularında keyif yaptı!
19.07.2021 18:42
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Burcu Esmersoy, uzun kollu mayosuyla denizin serin sularında keyif yaptı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Desenli sarı mayosu ile kumsalda çekilen bir videosunu yayınlayan Esmersoy, tatil pozlarına photoshop uygulayan ünlü isimlere adeta meydan okudu. Takipçileri ise düzgün fiziği ile dikkat çeken ünlü sunucuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...


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