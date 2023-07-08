Kaan Urgancıoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sevgilisi Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde Yunanistan'da gerçekleşen nikah töreni ile hayatını birleştiren Urgancıoğlu, evliliği sonrası ilk kez objektiflere yansıdı.

Sürpriz evliliği hakkında kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap veren Urgancıoğlu, ''Sadece sizler için değil benim ailem içinde sürpriz bir nikah oldu. 'Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?' dedim. Onay alınca böyle bir çılgınlık yaptık'' dedi.

"HAZIR YANIMIZDA TAKIM ELBİSE VAR..."

Yunanistan'da bulunan Türk Konsolosluğu'nda nikah törenlerini gerçekleştiren Urgancıoğlu, "Özel olarak mı böyle bir yer ve mekan tercih ettiniz?" sorusuna herkesi şaşırtan bir cevap vererek, şunları söyledi:

''Aslında başka bir arkadaşımızın düğünü için oraya gitmiştik. 'Hazır yanımızda takım elbise de var' diyerek karar verdik.

Hatta Burcu şapkasını çiçekçiden buldu''