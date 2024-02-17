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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024, 12:05 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024, 12:05

Burcu Biricik'ten hamilelik itirafları! | Video

Güzel oyuncu Burcu Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Biricik, kız çocukları olacağını açıklamıştı. Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan Biricik gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Burcu Biricik'in samimi hamilelik itirafları.

Güzel oyuncu Burcu Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Biricik, kız çocukları olacağını açıklamıştı.

Biricik, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, "Kız çocuğu çok başka derler ama bakacağız, göreceğiz. Emre çok mutlu, 'kız çocuğu babaya düşkün olur' tezinden dolayı... Emre zaten kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi, öyle de oldu" şeklinde konuştu.

DOĞUM TÜRKİYE'DE
Hamilelik hakkın da konuşan Biricik, "Hamilelik sayesinde kendimi nadasa çekmiş oldum, gayet de iyi geldi bana..." diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin, "Aşermeler başladı mı?" sorusuna da yanıtlayan güzel oyuncu, "Aslında benim hayatım aşerme, ondan dolayı farkını çok anlayamıyorum, o konuda çok rahatım" diyerek esprili yanıtlar verdi. Doğumun Türkiye'de olacağını belirten oyuncu daha sonra gazetecilere teşekkür ederek evinin yolunu tuttu.

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