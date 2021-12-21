Burak Sergen'den canlı yayında sitem: 'Yerlerde sürünmüyorum'

Burak Sergen'den 'yerlerde sürünmüyorum' sitemi! Olay görüntünün ardından Burak Sergen'den açıklama geldi! Yoğun bakımda olduğu süreçte genç eşi tarafından aldatılan Burak Sergen, gecelerde görüntülendi. İki kadınla kameralara takıldığı sırada alkolün etkisinde olduğu ileri sürülen ve yere yığılan oyuncu, çok konuşulan görüntü hakkında, "Yağmur yağıyordu ve yokuşu çıkarken zorlandım. Hastalığın zorlukları devam ediyor. Biraz oturdum o sırada muhabirler geline kalktım. Beni alkollü nerede gördünüz merak ediyorum? Siz öbür tarafa gidip geldiniz mi?" diyerek sitem etti.