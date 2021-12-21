Burak Sergen’den ’yerlerde sürünmüyorum’ sitemi! Olay görüntünün ardından açıklama geldi! ’Alkol değil hala hastalığın etkisindeyim’

"Bilal Bey'in dediği gibi yerlerde sürünmüyorum. Beni alkollü nerede görmüş merak ediyorum? Bilal Bey siz öbür tarafa gidip geldiniz mi?" diyerek sitem etti. Burak Sergen açıklamasının devamında ise "Ben düşmedim oturmak zorunda kalıyorum. Belirli bir mesafeden sonra nefesim yetmiyor" dedi.