Burak Sergen'den 'yerlerde sürünmüyorum' sitemi! Olay görüntünün ardından açıklama geldi! 'Alkol değil hala hastalığın etkisindeyim'
Burak Sergen'den 'yerlerde sürünmüyorum' sitemi! Olay görüntünün ardından Burak Sergen'den açıklama geldi! Yoğun bakımda olduğu süreçte genç eşi tarafından aldatılan Burak Sergen, gecelerde görüntülendi. İki kadınla kameralara takıldığı sırada alkolün etkisinde olduğu ileri sürülen ve yere yığılan oyuncu, çok konuşulan görüntü hakkında, "Yağmur yağıyordu ve yokuşu çıkarken zorlandım. Hastalığın zorlukları devam ediyor. Biraz oturdum o sırada muhabirler geline kalktım. Beni alkollü nerede gördünüz merak ediyorum? Siz öbür tarafa gidip geldiniz mi?" diyerek sitem etti.
'YERLERDE SÜRÜNMÜYORUM' SİTEMİ!
Geçtiğimiz gün evinin önünde iki kadınla görüntülenen Burak Sergen, çok konuşulan görüntü hakkında açıklamada bulundu. Yaşananlarla ilgili açıklama yapan Burak Sergen konuyla ilgili,"Hastalığın izleri devam ediyor. Yağmur yağıyordu ve yokuşu çıkarken zorlandım. Hastalığın zorlukları devam ediyor. Biraz oturdum o sırada muhabirler geline kalktım"
Yakalandığı koronavirüs nedeniyle günlerce yoğun bakımda yatan ve hastanede kaldığı süre boyunca eski eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrenen Burak Sergen bu görüntüsüyle şaşırtmıştı.
"ONLAR BENİM KARDEŞİM"
Sadakatsiz dizisinin başarılı oyuncusu alkolü fazla kaçırınca yerden kalkamadı. Evinin önünde yerde oturan Sergen'i iki kadın arkadaşı kaldırmak için büyük uğraş verdi. Konuşmakta da zorlanan Burak Sergen sorular üzerine "Onlar benim kardeşim" yanıtını verdi.