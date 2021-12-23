Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den ''Çirkin Kadın'' yorumlarına kapak gibi yanıt! Agız payını 3 cümle ile verdi!

Burak Kut ve doktor eşi Cansen Yeni, 10 yılı aşkındır birlikteler. Mutlu evliliklerine hiçbir skandalı karıştırmayan çift, bugün ilginç bir konuda gündem oldu. Cansen Yeni, Instagram'da kendisine yapılan ''Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu.' yorumuna verdiği cevapla çok konuşuldu.

90'ların sevilen şarkıcısı Burak Kut, 2011 yılında uzun süredir birlikte olduğu doktor sevgilisi Cansen Yeni ile gizlice evlenmiş, çok kısa bir süre sonra da bebekleri dünyaya gelmişti.

Aden Bucan ismini verdikleri kız çocuklarıyla mutlu mesut yaşayan ve 10 yılı aşkındır evli olan çift, magazinden ve skandaldan bugüne kadar hep uzak durmayı başardı.

Bugün ise Cansen Yeni; Instagram'da yapılan bir yoruma verdiği cevapla ilk kez ilginç bir konu ile gündeme geldi.

Peki, ne oldu?

Cansen Kut, takipçisinin 'Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu' yazan takipçisine tokat gibi bir cevap yazdı!

''10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, 3 dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem... Bence bunların hiçbiri değildir. Allah çirkin şansı versin.'' dedi!