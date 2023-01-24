Burak Deniz setten çıplak görüntüsünü paylaştı! Beyaz donu siyah çorabıyla sosyal medyada olay oldu

Son günlerde bir dijital platformda yayınlanan Şahmaran dizisi çok konuşuluyor. Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanmasının ardından oyuncularından kamera arkası fotoğraflar peş peşe paylaşıldı. Serenay Sarıkaya'nın ağzında sigara şarkı söylediği anların etkisi dinmemişken bu kez Burak Deniz'den akıllara zarar bir paylaşım geldi. Deniz'in, beyaz iç çamaşırlı fotoğrafı kısa sürede silindi ama hafızalardan pek silinecek gibi değil.