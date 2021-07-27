Esra Erol'u bikinisiyle gören 2 çocuk annesi olduğuna inanamıyor! Öpücüklere boğdu Esra Erol'un yüzünü güldürdü Ali Özbir de...
ATV ekranlarında sunduğu program ile oldukça sevilen Esra Erol'u hiç böyle görmediniz. 39 yaşındaki başarılı sunucu Esra Erol, programının sezon finali yapmasının ardından eşi Ali Özbir ve oğullarıyla soluğu tatilde aldı. Sezonun yorgunluğunu ailesi ve yakın arkadaşlarıyla tatilde atan Esra Erol paylaşımlarıyla sosyal medyayı kasıp kavururken önceki gün ailesiyle birlikte görüntülendi. Siyah bikinisinin üzerine mavi pareo alan Esra Erol'un fiziği hayran bırakırken, oğluyla yaşadığı sevimli anlar kameralara böyle yansıdı.
27.07.2021 09:18
- Son Güncelleme: 27.07.2021 09:18
ANNESİNE SARILIP ÖPTÜ
Esra Erol'un küçük oğlu Ömer'in denizden çıkar çıkmaz annesine sarılıp öpmesi, ünlü sunucunun yüzünü güldürdü.