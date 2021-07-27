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Esra Erol'u bikinisiyle gören 2 çocuk annesi olduğuna inanamıyor! Öpücüklere boğdu Esra Erol'un yüzünü güldürdü Ali Özbir de...

ATV ekranlarında sunduğu program ile oldukça sevilen Esra Erol'u hiç böyle görmediniz. 39 yaşındaki başarılı sunucu Esra Erol, programının sezon finali yapmasının ardından eşi Ali Özbir ve oğullarıyla soluğu tatilde aldı. Sezonun yorgunluğunu ailesi ve yakın arkadaşlarıyla tatilde atan Esra Erol paylaşımlarıyla sosyal medyayı kasıp kavururken önceki gün ailesiyle birlikte görüntülendi. Siyah bikinisinin üzerine mavi pareo alan Esra Erol'un fiziği hayran bırakırken, oğluyla yaşadığı sevimli anlar kameralara böyle yansıdı.

27.07.2021 09:18 - Son Güncelleme: 27.07.2021 09:18
Esra Erol'u bikinisiyle gören 2 çocuk annesi olduğuna inanamıyor! Öpücüklere boğdu Esra Erol'un yüzünü güldürdü Ali Özbir de...

ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" adlı programının sezon finali yapmasıyla ünlü sunucu, soluğu tatilde aldı. Erol, önceki gün eşi Ali Özbir ve iki oğluyla Yalıkavak'taki bir otelde objektiflere yansıdı.

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Esra Erol'u bikinisiyle gören 2 çocuk annesi olduğuna inanamıyor! Öpücüklere boğdu Esra Erol'un yüzünü güldürdü Ali Özbir de...

Esra Erol, eşi Ali Özbir, oğulları İdris Ali ve Ömer'le birlikte Bodrum tatiline çıktı. Başarılı sunucu, önceki gün Yalıkavak'ta objektiflere takıldı.

Esra Erol'u bikinisiyle gören 2 çocuk annesi olduğuna inanamıyor! Öpücüklere boğdu Esra Erol'un yüzünü güldürdü Ali Özbir de...

OĞULLARINI İZLEDİ
Esra Erol, eşi Ali Özbir ile şezlongda oturup, sohbet etti. Suya girmeyen sunucu, gün boyu gölgede oturup denizde oynayan çocuklarını izledi.

Esra Erol'u bikinisiyle gören 2 çocuk annesi olduğuna inanamıyor! Öpücüklere boğdu Esra Erol'un yüzünü güldürdü Ali Özbir de...

ANNESİNE SARILIP ÖPTÜ
Esra Erol'un küçük oğlu Ömer'in denizden çıkar çıkmaz annesine sarılıp öpmesi, ünlü sunucunun yüzünü güldürdü.

Esra Erol'u bikinisiyle gören 2 çocuk annesi olduğuna inanamıyor! Öpücüklere boğdu Esra Erol'un yüzünü güldürdü Ali Özbir de...

Bikinisinin üzerine mavi bir kimono giymeyi tercih eden 39 yaşındaki ünlü sunucunun, telefonunu elinden düşürmemesi dikkat çekti.