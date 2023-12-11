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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 10:39 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 10:55

Bomba iddia! Hadise’den olay Aleyna Tilki’ye olay sözler: ‘’Bebeleri pistten alalım’’

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser veren Hadise, sahne performansından kareleri Instagram hesabında "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım" notuyla yayınladı. Birkaç gün önce aynı sahnede yer alan Ece Seçkin ise meslektaşının bu sözlerini yanıtsız bırakmadı ve verdiği bomba cevapla gündem oldu. Tüm bunlar olup biterken gözler geçtiğimiz günlerde sahnelerden alıkonulduğunu söyleyen Aleyna Tilki'ye çevrildi ve Hadise'nin sözlerinin genç meslektaşına yönelik olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

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