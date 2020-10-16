Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'ın eşi bakın kim çıktı! En az kendisi kadar ünlü oyuncu eşi...

Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in rol aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Bir Zamanlar Çukurova'nın 3.sezonu ile beraber dizide boy göstermeye başlayanlardan biri de usta oyuncu Nazan Kesal. 51 yaşındaki usta oyuncunun eşinin en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu olduğunu görenler şaştı kaldı. Bakın Nazan Kesal'ın eşi kimmiş. İşte güzel oyuncu Nazal Kesal'ın kendisi gibi ünlü eşi...